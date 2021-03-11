Кадры зафиксировали камеры дальневосточного морского заповедника.

Ученые показали уникальные кадры вскармливания нерпят сразу тремя самками. Ролик опубликован на YouTube-канале ФГБУ "Земля леопарда", под управлением которого находится Дальневосточный морской заповедник в Приморье. Именно там детеныши ларги получают пищу от сразу нескольких самок. При помощи веб-камер специалисты могут наблюдать за родами нерп, а также за последующим воспитанием малышей. На кадрах видно, что когда детенышей кормят, самцы находятся рядом, чтобы охранять их.

Уникальные видеокадры вскармливания детенышей ларги сразу тремя самками, которых охраняют самцы, получены на одном из островов архипелага Римского-Корсакова в заливе Петра Великого. После выкармливания самок на лежбище вновь ждет спаривание с самцами — эти процессы проходят параллельно. пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"

Нерпа Шлиссик отпраздновал свой "день спасения" рыбным тортиком.

Фото: YouTube/Земля леопарда