Нерпа Шлиссик отпраздновал свой "день спасения" рыбным тортиком

Год назад удалось спасти детеныша нерпы.

Детеныш нерпы, спасенный на Ладожском озере год назад, отмечает свой "день спасения" рыбным тортиком. Видео праздничной трапезы разместили на официальной странице Центра помощи морским млекопитающим в соцсети "ВКонтакте".

Активисты центра напомнили, что в течение года спасенного нерпёнка не раз пытались вернуть в естественную среду обитания.

Детеныша обнаружили недалеко от Невского судостроительного-судоремонтного завода еще в начале весны 2020 года. Сначала его приняли за самку и дали имя Марта – как только выяснилось, что новый постоялец все же мужского пола, его назвали Шлиссиком (Шипсликом).

Центр спасения тюленей накануне рассказал, как петербургские тюлени Шлиссик и Крошик встретили весну. С приходом весны Крошик начал линять, а Шлиссик вредничает и отказывается принимать витамины.

Видео: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99