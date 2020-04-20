Видео: Лепренок Шлиссик отдыхает и привыкает к людям

Малыша спас Фонд друзей балтийской нерпы.

В Фонд друзей Балтийской нерпы недавно прибыл новый подопечный – детеныш нерпы, спасенный с дрейфующей льдины. Видео и фотографии с маленьким питомцем появились в группе Спасение тюленей 699-23-99.

Лепренка обнаружили недалеко от Невского судостроительного-судоремонтного завода еще в начале весны. Сначала его приняли за самку и дали имя Марта: как только выяснилось, что новый постоялец все же мужского пола, его назвали Шлиссиком (Шипсликом).



Сейчас щенок чувствует себя хорошо и с радостью идет на контакт. Специалисты заметили, что по своим повадкам лепренок похож на знаменитого Крошика, а внешне напоминает "большую вербную почку".

Ранее мы рассказали о том, что Фонд друзей балтийской нерпы завел страничку в Instagram.

Фото и видео: ВКонтакте / sealrescue