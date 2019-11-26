Фонд друзей балтийской нерпы завел страничку в Instagram

В дальнейшем в этой соцсети хотят выкладывать эксклюзивный контент.

У Фонда друзей балтийской нерпы появилась официальная страничка в Instagram, рассказали в паблике Фонда "ВКонтакте". На самом деле, аккаунт nerpa_spb был открыт еще зимой, но оставался малоизвестным.

Как отметили сотрудники Фонда, в "Инстаграме" сейчас появляются точно такие же новости, как и в группах команды "ВКонтакте" или в Facebook – рассказы о найденных щенках или процессе реабилитации. Однако у "друзей нерпы" есть планы заняться эксклюзивным контентом для этой соцсети. В честь открытия страницы большому количеству поклонников нерп и тюленей в аккаунте провели прямой эфир со знаменитым Крошиком.

Ранее мы рассказывали, что петербуржцы спасли от стаи собак пушистого нерпёнка.

Фото: nerpa_spb / Instagram