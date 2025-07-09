Первый в 2025 году выпуск кольчатых нерп состоялся на Ладожском озере

Волонтеры благотворительной организации "Фонд друзей балтийской нерпы" выпустили обратно в природу двух морских млекопитающих — своенравного нерпенка Осика и нерпу из Приозерска.

Первый в сезоне 2025 года выпуск кольчатых нерп, прошедших реабилитацию в Петербурге, состоялся 8 июля на Ладожском озере. Волонтеры благотворительной организации "Фонд друзей балтийской нерпы" выпустили обратно в природу двух морских млекопитающих — своенравного нерпенка Осика и нерпу из Приозерска.

Осика нашли неподалеку от комплекса "Лахта Центр" в апреле. Эта особь отличалась необычным светло-серым оттенком шерсти, похожим на окраску балтийских нерп, а также независимым нравом. Рассказывая о характере Осика, специалисты подчеркивают, что он регулярно игнорировал пищу и активно сопротивлялся любым контактам с человеком. Совсем другим темпераментом отличается вторая выпускница — нерпенка из Приозерска. Её назвали просто "девочка из Приозерска.

Организация подчеркивает, что данный выпуск стал стартовым событием 2025 года, но помощь нуждающимся животным продолжается.

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Видео: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"