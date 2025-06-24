За год в Петербурге и Ленобласти спасли 28 серых тюленей

Последние четверо животных покинули реабилитационный центр в понедельник, 23 июня.

Четверых серых тюленей вернули обратно в природу работники Фонда друзей балтийской нерпы, сообщается в пресс-релизе организации.

Всего в нынешнем году фонд смог спасти и выпустить в Финский залив 28 особей серых тюленей. Последние четверо животных покинули реабилитационный центр в понедельник, 23 июня.

Одну пару малышей-тюленей выпустил непосредственно семейный коллектив, ранее нашедший ослабленных животных и доставивший их в клинику Репино. Вторую пару отпраздновала организация "Большая кружка", активисты которой много лет поддерживают проект реабилитации редких морских млекопитающих.

Ранее мы сообщили о том, что в Приморье спасли истощенного детеныша тюленя.

Видео: Фонд друзей балтийской нерпы