В Приморье спасли истощенного детеныша тюленя

Малыш отправлен на реабилитацию.

Сотрудник российского экстренного ведомства на территории Приморского края, находясь с друзьями на рыбалке в свободное от работы время, спас истощенного детеныша тюленя. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы ГУ МЧС. Известно, что малыш в одиночестве лежал на берегу местной бухты под палящим солнцем. Детенышу была оказана первая помощь, после чего животное было передано в руке сотрудников лесоохраны. Те доставили тюленя в реабилитационный центр. В настоящее время тюленю обеспечивается полноценное восстановление.

Связавшись со специалистами реабилитационного центра для тюленей и получив необходимые рекомендации по уходу за ластоногим, Руслан Бородин аккуратно забрал малыша в прохладный погреб своего дома, укрыл его и напоил, обеспечив необходимую заботу и внимание. сообщение ГУ МЧС по региону

Напомним, что ежегодно на морском побережье Приморья находят ослабевших и умирающих детенышей пятнистых тюленей-ларг. Малыши по различным причинам остаются без своих мам, поэтому без человеческого вмешательства их ждет гибель. В российском регионе с 2007 года в поселке Тавричанка работает центр реабилитации для морских млекопитающих "Тюлень". Там выхаживаются найденные тюлята. После реабилитации и выздоровления их выпускают в морскую акваторию. Ежегодно в течение сезона специалисты "Тюленя" спасают порядка таких 20 ларг.

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Фото и видео: ГУ МЧС России