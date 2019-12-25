Петербуржцы спасли от стаи собак пушистого нерпёнка

Детеныш ладожской кольчатой нерпы сильно истощен.

Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что в Петербурге волонтеры спасли нерпенка от стаи собак. Сотрудники фонда "Друзей Балтийской нерпы" поделились фотографиями своих подопечных в группе "Спасение тюленей".

Отмечается, что детеныш ладожской кольчатой нерпы сильно истощен. Нерпенка нашли в посёлке имени Морозова.

"Детёныш ладожской кольчатой нерпы, белек начавший линять , вес 6,5 кг найден в посёлке им. Морозова. Немного поклёван птицами", —сказано в сообщении.

Также в фонде рассказали, что для малышей готовят уютные и удобные в обслуживании боксики.

Ранее мы сообщали о том, что жителям Петербурга показали как спят тюлени и нерпы.

Фото:Спасение тюленей 699-23-99/вк