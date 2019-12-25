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Петербуржцы спасли от стаи собак пушистого нерпёнка
Сегодня, 14:29
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы спасли от стаи собак пушистого нерпёнка

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Детеныш ладожской кольчатой нерпы сильно истощен.

Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что в Петербурге волонтеры спасли нерпенка от стаи собак. Сотрудники фонда "Друзей Балтийской нерпы" поделились фотографиями своих подопечных в группе "Спасение тюленей".

Отмечается, что детеныш ладожской кольчатой нерпы сильно истощен. Нерпенка нашли в посёлке имени Морозова. 

"Детёныш ладожской кольчатой нерпы, белек начавший линять , вес 6,5 кг найден в посёлке им. Морозова. Немного поклёван птицами",

—сказано в сообщении.

Также в фонде рассказали, что для малышей готовят уютные и удобные в обслуживании боксики. 

Ранее мы сообщали о том, что жителям Петербурга показали как спят тюлени и нерпы.

Фото:Спасение тюленей 699-23-99/вк

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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Аноним
Сегодня 14:47

Слава Богу, спасли малыша! Им помощь нужна не меньше, чем людям.

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