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Жителям Петербурга показали как спят тюлени и нерпы
Сегодня, 13:06
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arteliseev

Жителям Петербурга показали как спят тюлени и нерпы

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На фотографиях можно разглядеть уже знакомых зверей.

Ночью на субботу, 11 апреля, сотрудники фонда "Друзей Балтийской нерпы" поделились фотографиями своих подопечных в группе "Спасение тюленей", социальной сети "Вконтакте". 

На них животные сладко спят в своих боксах, уткнувшись мордочками в углы. На фотографиях можно различить нерпенка Ксюшу, которая уже полиняла и округлилась", тюлененка из поселка "Морские террасы", а также  малыша спасенного из Куземкино.

Ранее мы рассказывали, что нерпенок Ксюша съела свою первую рыбу и начала купаться в холодной воде.

 

Теги: животные, мило, нерпы, фото
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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