Жителям Петербурга показали как спят тюлени и нерпы

На фотографиях можно разглядеть уже знакомых зверей.

Ночью на субботу, 11 апреля, сотрудники фонда "Друзей Балтийской нерпы" поделились фотографиями своих подопечных в группе "Спасение тюленей", социальной сети "Вконтакте".

На них животные сладко спят в своих боксах, уткнувшись мордочками в углы. На фотографиях можно различить нерпенка Ксюшу, которая уже полиняла и округлилась", тюлененка из поселка "Морские террасы", а также малыша спасенного из Куземкино.

Ранее мы рассказывали, что нерпенок Ксюша съела свою первую рыбу и начала купаться в холодной воде.