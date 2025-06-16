В Финский залив выпустили пятерых вылеченных нерпят

Пара малышей уверенно покинула контейнеры и устремилось навстречу водной стихии, остальные трое чуть дольше отдыхали на песчаных берегах, прежде чем отправиться в свободное плавание.

Фонд друзей балтийской нерпы произвел выпуск пяти молодых особей морских млекопитающих обратно в природные условия Финского залива. Среди выпущенных животных оказались четыре самочки и один самец, прошедшие реабилитационный период и готовые вернуться в дикую среду крепкими и здоровыми особями.

Мероприятие прошло в спокойной атмосфере у побережья Нарвского залива. Пара малышей уверенно покинула контейнеры и устремилось навстречу водной стихии, остальные трое чуть дольше отдыхали на песчаных берегах, прежде чем отправиться в свободное плавание.

Организация занимается охраной редких видов тюленей, оказавшись единственной специализированной структурой, занимающейся вопросами защиты популяций балтийской нерпы. Сегодня численность представителей вида в акватории Финского залива насчитывает примерно сто особей.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборгском районе Ленобласти выпустили трех тюленят после реабилитации.

Видео: Фонд друзей балтийской нерпы