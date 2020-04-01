Центр спасения тюленей рассказал, как Шлиссик и Крошик встретили весну

Крошик начал линять, а Шлиссик отказывается принимать витамины.

Центр спасения тюленей рассказал, как петербургские тюлени Шлиссик и Крошик встретили весну. С приходом весны Крошик начал линять, а Шлиссик вредничает и отказывается принимать витамины. Об этом сообщили сотрудники центра в группе Спасение тюленей "ВКонтакте".

Шлиссик научился выковыривать из рыбы витаминки, которые мы ему туда запихиваем. Как он это делает, мы так понять и не можем, потому что при нас он рыбину с капсулой не ест. Приходим – капсула лежит, а рыбы нет говорится в сообщении.

Сотрудники также пообещали найти способ, чтобы Шлиссик принимал витамины.

Ранее мы писали, что Крошик и Шлиссик помогли в испытаниях защитных решеток для рыбацких снастей.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99