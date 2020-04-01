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Центр спасения тюленей рассказал, как Шлиссик и Крошик встретили весну
Сегодня, 18:41
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kraratau27

Центр спасения тюленей рассказал, как Шлиссик и Крошик встретили весну

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Крошик начал линять, а Шлиссик отказывается принимать витамины.

Центр спасения тюленей рассказал, как петербургские тюлени Шлиссик и Крошик встретили весну. С приходом весны Крошик начал линять, а Шлиссик вредничает и отказывается принимать витамины. Об этом сообщили сотрудники центра в группе Спасение тюленей "ВКонтакте". 

Шлиссик научился выковыривать из рыбы витаминки, которые мы ему туда запихиваем. Как он это делает, мы так понять и не можем, потому что при нас он рыбину с капсулой не ест. Приходим – капсула лежит, а рыбы нет

говорится в сообщении. 

Сотрудники также пообещали найти способ, чтобы Шлиссик принимал витамины. 

Ранее мы писали, что Крошик и Шлиссик помогли в испытаниях защитных решеток для рыбацких снастей.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99

Теги: крошик и шлиссик, центр спасения тюленей
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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