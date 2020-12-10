Крошик и Шлиссик помогли в испытаниях защитных решеток для рыбацких снастей

Так подбирается оптимальный размер ячеек решетки.

Знаменитые петербургские нерпы Крошик и Шлиссик приняли участие в испытаниях защитных решеток для рыбацких снастей. Об этом рассказали в группе "Спасение тюленей" Фонда друзей балтийской нерпы в соцсети "ВКонтакте".

Решетки призваны защитить животных от гибели в рыбацких снастях. Часто причины смертей тюленей связывают с орудиями рыболовецкого промысла. Сейчас необходимо подобрать такой размер ячейки решетки, который защитил бы снасть от животных, но устраивал бы и рыбаков. С этой целью и проводится "тестирование", к участию в котором были приглашены рыбаки.

Специалисты показали, чем питаются Крошик и Шлиссик. Обычно тюлени принимают пищу пять раз в день: завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин.

Видео: vk.com/sealrescue