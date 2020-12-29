Специалисты показали, чем питаются Крошик и Шлиссик

Обычно тюлени принимают пищу пять раз в день: завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин.

В понедельник, 25 января, специалисты "Фонда друзей балтийской нерпы" показали, как питаются Крошик и Шлиссик.

Шлиссик съедает в день около 1,5 - 2,5 кг рыбы, а более крупный Крошик 2,5 - 3,5 кг поделились работники фонда.

Тюлени питаются пять раз в день. В меню присутствуют несколько видов рыбы: салака, ряпушка, горбуша, кета, мойва, голец, судак, селедка и речная рыба.

Помимо того, что такое питание обогащает жизнь тюленей и позволяет получать начительное количество полезных компонентов, благодаря такому рациону появляется возможность в случае неожиданного прекращения поставок какого-то одного вида рыбы легко перейти на другой.

Шлиссик и Крошик отличаются не только темпераментами, но и пристрастиями в еде. Шлиссик с удовольствие ест любую рыбу. Форма подачи значения не имеет – целиком или кусочками приготовлено блюдо, можно не сомневаться - Его Жирнейшество с ним очень быстро расправится. А вот Крошик более привередлив, выражает недовольство, если мы предлагаем ему нарезанную кусочками рыбу и от нее отказывается. Ест он только цельную мелкую рыбу, а ее выбор очень ограничен рассказали эксперты.

Чтобы накормить животных, сотрудникам фонда приходится хитрить. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как из салаки вынимают икру и внутренности, а на их место складывают нарезанные кусочки гольца, судака, горбуши или селедки. Крошик делает вид, что обмана не замечает и аппетитно поедает такое ассорти.

Ранее мы писали, что нерпа Крошик стал специалистом по связям с общественностью.

Видео: "Спасение тюленей 699-23-99" / Вконтакте