Специалисты показали, чем питаются Крошик и Шлиссик

В понедельник, 25 января, специалисты "Фонда друзей балтийской нерпы" показали, как питаются Крошик и Шлиссик.
Шлиссик съедает в день около 1,5 - 2,5 кг рыбы, а более крупный Крошик 2,5 - 3,5 кг
поделились работники фонда.
Тюлени питаются пять раз в день. В меню присутствуют несколько видов рыбы: салака, ряпушка, горбуша, кета, мойва, голец, судак, селедка и речная рыба.
Помимо того, что такое питание обогащает жизнь тюленей и позволяет получать начительное количество полезных компонентов, благодаря такому рациону появляется возможность в случае неожиданного прекращения поставок какого-то одного вида рыбы легко перейти на другой.
Шлиссик и Крошик отличаются не только темпераментами, но и пристрастиями в еде. Шлиссик с удовольствие ест любую рыбу. Форма подачи значения не имеет – целиком или кусочками приготовлено блюдо, можно не сомневаться - Его Жирнейшество с ним очень быстро расправится. А вот Крошик более привередлив, выражает недовольство, если мы предлагаем ему нарезанную кусочками рыбу и от нее отказывается. Ест он только цельную мелкую рыбу, а ее выбор очень ограничен
рассказали эксперты.
Чтобы накормить животных, сотрудникам фонда приходится хитрить. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как из салаки вынимают икру и внутренности, а на их место складывают нарезанные кусочки гольца, судака, горбуши или селедки. Крошик делает вид, что обмана не замечает и аппетитно поедает такое ассорти.
Ранее мы писали, что нерпа Крошик стал специалистом по связям с общественностью.
Видео: "Спасение тюленей 699-23-99" / Вконтакте
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