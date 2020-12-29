Нерпа Крошик стал специалистом по связям с общественностью

В Фонде пошутили, что Крошик может "подсидеть" директора.

Нерпу по имени Крошик назначили заместителем директора Фонда друзей балтийской нерпы по связям с общественностью. Документ подписал директор Вячеслав Алексеев.

Накануне в гостях у Фонда побывал депутат Госдумы Михаил Романов. Чиновник познакомился с Крошиком, животное даже побывало у него на руках. После общения с нерпой Фонд договорился о сотрудничестве с депутатом.

Ладожская кольчатая нерпа родилась в 2016-м году. Практически с рождения Крошик живет вместе с сотрудниками Фонда. После реабилитации его выпускали на волю, однако тюлень возвращался к людям. Других нерп он не любит.

Видео и фото: Вконтакте / "Спасение тюленей 699-23-99"