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Нерпа Крошик стал специалистом по связям с общественностью

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В Фонде пошутили, что Крошик может "подсидеть" директора.

Нерпу по имени Крошик назначили заместителем директора Фонда друзей балтийской нерпы по связям с общественностью. Документ подписал директор Вячеслав Алексеев.

Накануне в гостях у Фонда побывал депутат Госдумы Михаил Романов. Чиновник познакомился с Крошиком, животное даже побывало у него на руках. После общения с нерпой Фонд договорился о сотрудничестве с депутатом. 

Ладожская кольчатая нерпа родилась в 2016-м году. Практически с рождения Крошик живет вместе с сотрудниками Фонда. После реабилитации его выпускали на волю, однако тюлень возвращался к людям. Других нерп он не любит. 

Видео и фото: Вконтакте / "Спасение тюленей 699-23-99"

Теги: нерпа крошик, фонд друзей балтийской нерпы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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