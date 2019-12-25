Тюлень Крошик крайне возмущён новыми соседями

На странице Фонда друзей балтийской нерпы рассказали о знакомстве самого знаменитого тюленя Крошика со своими новыми соседями – нерпой Шлиссиком и самочкой Морозовой. Обычно, воспитанники быстро покидают центр, но в этом году эти двое подзадержались. Сотрудники решили поэкспериментировать и подселить малышей к Крошику.
Крошику это не понравилось, он часто выскакивал из воды на берег, тяжело дышал. А потом "вспомнил, что он человек, а не тюлень", успокоился и переселился в отдельный маленький бассейн.
Там он и старается пребывать, отгоняя малявок от себя и всячески подчеркивая свою человеческую сущность. Складывается впечатление, что он крайне раздосадован своим внешним сходством с дикими зверушками и не понимает, как он оказался с ними в одном положении.
Фонд друзей балтийской нерпы
Сейчас специалисты постоянно тренируют малышей, не давай им выйти на берег из бассейна. Это делается для того, чтобы они были готовы к подобным ситуациям в море.
Фото: ВК/ Спасение тюленей 699-23-99
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