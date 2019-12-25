Тюлень Крошик крайне возмущён новыми соседями

Он перебрался от надоедливых малышей в другой бассейн.

На странице Фонда друзей балтийской нерпы рассказали о знакомстве самого знаменитого тюленя Крошика со своими новыми соседями – нерпой Шлиссиком и самочкой Морозовой. Обычно, воспитанники быстро покидают центр, но в этом году эти двое подзадержались. Сотрудники решили поэкспериментировать и подселить малышей к Крошику.

Крошику это не понравилось, он часто выскакивал из воды на берег, тяжело дышал. А потом "вспомнил, что он человек, а не тюлень", успокоился и переселился в отдельный маленький бассейн.

Там он и старается пребывать, отгоняя малявок от себя и всячески подчеркивая свою человеческую сущность. Складывается впечатление, что он крайне раздосадован своим внешним сходством с дикими зверушками и не понимает, как он оказался с ними в одном положении. Фонд друзей балтийской нерпы

Сейчас специалисты постоянно тренируют малышей, не давай им выйти на берег из бассейна. Это делается для того, чтобы они были готовы к подобным ситуациям в море.

Фото: ВК/ Спасение тюленей 699-23-99