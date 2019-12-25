Нерпа Шлиссик не захотел уплывать от людей

Ему еще придется побыть в "Фонде друзей балтийской нерпы".

"Фонд друзей балтийской нерпы" рассказал, что еще один их питомец вслед за Крошиком не захотел покидать людей. Это ладожская нерпа Шлиссик. Об этом сообщили в официальной группе фонда.

Да он, шельмец этакий, решил, что родители просто вывезли его на прогулку на красивый пляж и не ушёл . Поплавал он, поиграл с лежащими на дне пластиковыми пакетами и через час пошёл знакомиться с пляжниками. Фонд друзей балтийской нерпы

После этого Шлиссик пошел знакомиться с людьми на пляже. Поэтому специалистами пришлось отвезти его обратно в Репино. Пока его несли до машины, он пытался укусить, но так как не знал, как это делается, ничего у него не вышло.

Шлиссик потом несколько дней на нас дулся. Так что надежды на его выпуск есть, но его надо немного повзрослить ибо Шлиссик есть совершеннейшее дитятко. Фонд друзей балтийской нерпы

В мае петербуржцев порадовали новыми фотографиями Крошика.

Фото: ВК/ Спасение тюленей 699-23-99