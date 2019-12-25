Петербуржцев порадовали новыми фотографиями Крошика

На снимках Крошик "наблюдает за малышней".

В воскресенье, 17 мая, жителей Петербурга порадовали новыми фотографиями Крошика. Снимками поделились сотрудники "Фонда друзей балтийской нерпы" на официальной странице фонда в социальной сети "Вконтакте".

"Наш с вами друг и товарищ Крошик очень живо интересуется суматохой царящей в Центре и часами готов наблюдать за малышней" Отметили работники центра

В комментариях заметили, что ластоногий похудел и это действительно оказалось так. Работники центра рассказали, что нерпы и тюлени за линьку теряют около 30% веса и "это нормально, ведь они линяют на льду или суше и в воду охотится почти не сходят". В центре же во время линьки количество рыбы ограничивают собственноручно, но совсем скоро линька у Крошика закончится и начинается "период нагула".

Ранее мы писали, что петербургские волонтеры показали новую игрушку тюленя Крошика.

Фото: vk.com/sealrescue