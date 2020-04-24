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Петербургские волонтеры показали новую игрушку тюленя Крошика

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Тюленю подарили грушу для битья.

В пятницу, 24 апреля, стало известно о том, что петербургские волонтеры показали новую игрушку для тюленей. Сотрудники фонда "Друзей Балтийской нерпы" поделились фотографиями Крошика.

Тюленю подарили грушу для битья. 

Такой уже взрослый толстячек !! Крошик уже и не солидно, пора уже на Крош Вячеславович переходить

пишут горожане

Ранее мы сообщали о том, что "Водоканал" оживил фонтаны Петербурга в честь прихода весны.

Видео:Спасение тюленей 699-23-99/вк

Теги: крошик, новости спб, общество, тюлени
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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