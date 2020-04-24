Петербургские волонтеры показали новую игрушку тюленя Крошика

В пятницу, 24 апреля, стало известно о том, что петербургские волонтеры показали новую игрушку для тюленей. Сотрудники фонда "Друзей Балтийской нерпы" поделились фотографиями Крошика.
Тюленю подарили грушу для битья.
Такой уже взрослый толстячек !! Крошик уже и не солидно, пора уже на Крош Вячеславович переходить
пишут горожане
Ранее мы сообщали о том, что "Водоканал" оживил фонтаны Петербурга в честь прихода весны.
Видео:Спасение тюленей 699-23-99/вк
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