Петербургские волонтеры показали новую игрушку тюленя Крошика

Тюленю подарили грушу для битья.

В пятницу, 24 апреля, стало известно о том, что петербургские волонтеры показали новую игрушку для тюленей. Сотрудники фонда "Друзей Балтийской нерпы" поделились фотографиями Крошика.

Тюленю подарили грушу для битья.

Такой уже взрослый толстячек !! Крошик уже и не солидно, пора уже на Крош Вячеславович переходить пишут горожане

Ранее мы сообщали о том, что "Водоканал" оживил фонтаны Петербурга в честь прихода весны.

Видео:Спасение тюленей 699-23-99/вк