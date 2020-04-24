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"Водоканал" оживил фонтаны Петербурга в честь прихода весны

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Первым запустили фонтан "Шар" на Невском проспекте.

В пятницу, 24 апреля, стало известно о том, что "Водоканал" оживил фонтаны Петербурга в честь прихода весны. Об этом сообщает в официальной пресс-слуджбе ведомства.

В этом году из-за пандемии коронавируса фонтаны в Северной столице запустят позже, чем обычно. В "Водоканале" решили порадовать петербуржцев и запустили фонтаны в онлайн-режиме. 

В видеоролике показан фонтан "Шар" на Невском проспекте, городской фонтан у Казанского собора и фонтан, расположенный у Адмиралтейства.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге книжный магазин из-за самоизоляции начал выдавать книги с лопаты.

Видео:Водоканал/вк

Теги: новости спб, общество, фонтаны спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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