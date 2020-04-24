Первым запустили фонтан "Шар" на Невском проспекте.

В пятницу, 24 апреля, стало известно о том, что "Водоканал" оживил фонтаны Петербурга в честь прихода весны. Об этом сообщает в официальной пресс-слуджбе ведомства.

В этом году из-за пандемии коронавируса фонтаны в Северной столице запустят позже, чем обычно. В "Водоканале" решили порадовать петербуржцев и запустили фонтаны в онлайн-режиме.

В видеоролике показан фонтан "Шар" на Невском проспекте, городской фонтан у Казанского собора и фонтан, расположенный у Адмиралтейства.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге книжный магазин из-за самоизоляции начал выдавать книги с лопаты.

Видео:Водоканал/вк