Также магазин также начал организовывать онлайн-встречи с писателями и музыкантами.

В пятницу, 24 апреля, стало известно о том, что в Петербурге книжный магазин из-за самоизоляции начал выдавать книги с лопаты. Об этом сообщает издание "Бумага".

Владелец магазина "Фаренгейт 451" Платон Романов рассказал, что изначально покупатели заказывают книги дистанционно, а позже имет возможность забрать их с лопаты. Многим горожанам такой способ очень понравился. Отмечается, что лопата необходима для бесконтактной выдачи товара в условиях пандемии COVID-19.

Сейчас, прежде всего, нужно, чтобы нам дали возможность работать, в противном случае многие магазины не переживут периода изоляции отметил Романов

Также магазин запустил онлайн-встречи с писателями и музыкантами.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы устроили карантинный рейв на балконах под "Плачу на техно".

Фото:"Фаренгейт 451"