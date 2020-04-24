Петербуржцы устроили карантинный рейв на балконах под "Плачу на техно"

Жители сразу двух жилых комплексов откликнулись на призыв шоумена Александра Гудкова.

Жители сразу двух жилых комплексов в Петербурге откликнулись на призыв шоумена Александра Гудкова и сняли свои версии клипов на песню Cream Soda & Хлеб "Плачу на техно". Ролики появились в сети.

Полноценный клип сняли жители ЖК "Светлый мир" на Среднерогатской улице в Московском районе. Сразу несколько жильцов приняли участие в съемках. На видео можно увидеть десяток людей, которые танцуют на балконах, выгуливают собак и кошек, занимаются спортом и музыкой, гуляют с детьми.

Также на призыв Гудкова отреагировали жители ЖК "Аврора-2" на улице Белышева в Невском районе. 17 человек расположились на 16 балконах по центру дома. На каждом этаже жильцы занимались чем-то своим: танцевали, играли на музыкальных инструментах, делали зарядку.

Ранее мы писали, что Гудков и Пухляш снялись в клипе Cream Soda.

Видео: YouTube / Никита Мягков, ВКонтакте / ЖК Светлый мир "Жизнь" /Независимая гр. / Форум