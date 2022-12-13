Встреча глав МИД Турции, Ирана и Сирии состоится в Москве, заявил Чавушоглу

Мевлют Чавушоглу рассказал о контактах с Тегераном, Дамаском и Москвой в России.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в рамках пресс-конференции с журналистами в Брюсселе о том, что встреча глав внешнеполитических ведомств Турции, РФ, Сирии и Ирана с большой долей вероятности состоится в российской столице - Москве. В мероприятии примут участие заместители лидеров МИД четырех государств, о таком общении и продолжении контактов делегаты договорились ранее.

Встреча делегаций на уровне замглав МИД в Москве носила характер подготовки ко встрече глав МИД. В предстоящий период для реализации этой встречи, мы ждем приглашения российской стороны. По всей вероятности, встреча состоится в Москве. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

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Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu