Встреча глав МИД Турции, Ирана и Сирии состоится в Москве, заявил Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в рамках пресс-конференции с журналистами в Брюсселе о том, что встреча глав внешнеполитических ведомств Турции, РФ, Сирии и Ирана с большой долей вероятности состоится в российской столице - Москве. В мероприятии примут участие заместители лидеров МИД четырех государств, о таком общении и продолжении контактов делегаты договорились ранее.
Встреча делегаций на уровне замглав МИД в Москве носила характер подготовки ко встрече глав МИД. В предстоящий период для реализации этой встречи, мы ждем приглашения российской стороны. По всей вероятности, встреча состоится в Москве.
Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции
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Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu
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