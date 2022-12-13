Турция заявила о сотрудничестве с ООН по упрощению поставок зерна и удобрений из РФ

Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что проблемы по черноморской инициативы все еще остаются.

Турция продолжает сотрудничать с ООН для устранения препятствий для поставок российской сельскохозяйственной продукции и удобрений. Соответствующей информацией с журналистами в Брюсселе поделился министр по иностранным делам Мевлют Чавушоглу по завершению встречи глав внешнеполитических ведомств НАТО. Чиновник напомнил о том, что до сих пор остаются преграды, связанные с вопросом страхования кораблей, банковских операций, обслуживания морских судов в портах.

На этот раз зерновая сделка была продлена на 60 дней, Россия требует выполнения договоренностей. . Ключевые страны здесь - США и Великобритания, поэтому мы обсудили эти темы с Блинкеном и Клеверли. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Турция заявила, что выступила в НАТО за завершение конфликта на Украине путем дипломатии.

Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu