Встреча Путина с главой Совбеза Ирана проходит в Петербурге

Глава государства принимает участие в заседании высокопрофильных представителей государств БРИКС.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом в Константиновском дворце, сообщает корреспондент РИА Новости.

В обсуждении также участвует Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности РФ.

Путин работает в Петербурге в четверг, 12 сентября. Глава государства принимает участие в заседании высокопрофильных представителей государств БРИКС, которые занимаются вопросами безопасности. Это мероприятие проходит с 10 по 12 сентября.