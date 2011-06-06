Встреча Путина с главой Совбеза Ирана проходит в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом в Константиновском дворце, сообщает корреспондент РИА Новости.
В обсуждении также участвует Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности РФ.
Путин работает в Петербурге в четверг, 12 сентября. Глава государства принимает участие в заседании высокопрофильных представителей государств БРИКС, которые занимаются вопросами безопасности. Это мероприятие проходит с 10 по 12 сентября.
Ранее эксперты прокомментировали слова Путина о возможном ограничении экспорта никеля, титана и урана из РФ.
Видео: kremlin.ru
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