В Петербурге прошла встреча Путина с представителями БРИКС по вопросам безопасности

Президент подчеркнул, что данная встреча является важным этапом подготовки к предстоящему саммиту БРИКС и "БРИКС-плюс".

В Константиновском дворце Санкт-Петербурга состоялась встреча президента России Владимира Путина с представителями стран БРИКС, курирующими вопросы безопасности. Глава государства поблагодарил участников за приезд в Северную столицу и напомнил о том, как зарождалась идея создания БРИКС. Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.

В ходе встречи Путин отметил, что именно в этих залах когда-то состоялась первая встреча руководителей России, Индии и Китая, где и было принято решение о создании регулярных встреч на высшем уровне. Теперь формат объединения включает пять стран, и текущая встреча стала уже 14-й в череде подобных мероприятий. В ней также приняли участие делегации стран, присоединившихся к БРИКС с 1 января этого года.

Президент подчеркнул, что данная встреча является важным этапом подготовки к предстоящему саммиту БРИКС и "БРИКС-плюс", который пройдет с 22 по 24 октября в Казани. Одной из главных тем саммита станет рассмотрение заявок на присоединение к БРИКС от 34 стран, выразивших интерес к участию в этом объединении.

Фото: официальный сайт Президента России