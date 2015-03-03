Эксперты прокомментировали слова Путина о возможном ограничении экспорта никеля, титана и урана из РФ

Решение может намекать на необходимость поднять ставки в экономическом противостоянии.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подумать о рациональности ограничения экспортных отгрузок стратегического сырья. Речь идет о поставках урана, титана и никеля. Как считают авторы Telegram-канала "Мейстер", данное решение может означать ряд вещей, в частности, понимание перспектив по импортозамещению ряда комплектующих в отечественном хайтеке и отсутствие компромисса с западными производителями той или иной техники.

Также телеграмеры уверены, что решение может намекать на необходимость поднять ставки в экономическом противостоянии. Отдельно эксперты заметили, что президент ничего не сказал про поставки на Запад, ведя речь о мировых рынках в целом. Так что речь может идти и о сигнале в сторону Китая, где имеющиеся трудности с платежами явно требуют соответствующего стимула для их разрешения.

Прекращение Россией экспорта титана и изделий из него само по себе способно опрокинуть многие отрасли за грань безубыточности, создав очень серьезные и не решаемые быстро проблемы.И это понимают во всех головных офисах соответствующих компаний и на всех биржевых площадках. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее Минсельхоз сообщил об увеличении экспорта продовольствия в 2024 году на 8%.

Фото: kremlin.ru