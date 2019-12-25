Минсельхоз сообщил об увеличении экспорта продовольствия в 2024 году на 8%

Прогноз на текущий год составляет $45 млрд: в прошлом году он составил $43,5 млрд.

Минсельхоз РФ сообщил об отправке на экспорт в 2024 году 70 млн тонн продовольствия, что на 8% превышает показатель прошлого года. Как напоминают авторы Telegram-канала "Мейстер", оптимисты в отношении российского сельхозэкспорта на рубеже примерно 2000-2010-х годов осторожно предполагали, что однажды он превзойдет экспорт оружия (на тот момент он составлял около $15 млрд). В целом Россия была нетто-импортером продовольствия, закупая в ту пору за рубежом в иные годы в 3-5 раз больше, чем поставляла на внешний рынок, уточнили телеграмеры.

Прогноз на текущий год составляет $45 млрд: в прошлом году он составил $43,5 млрд и, учитывая текущую обстановку, прогнозный рубеж, скорее всего, будет перекрыт. Даже с поправкой на инфляцию доллара с 2010 года сельхозэкспорт вырос примерно в 4 раза.

До нефтяников дистанция еще солидная, а газовики уже не так далеко, тем более что поставки продовольствия на внешний рынок будут наращиваться. Telegram-канал "Мейстер"

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