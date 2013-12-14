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Эксперты прокомментировали дебаты Трампа и Харрис
Сегодня, 12:48
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Эксперты прокомментировали дебаты Трампа и Харрис

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С российской точки зрения наиболее важным является отношение обоих кандидатов к СВО.

Предвыборные дебаты между экс-президентом США республиканцем Дональдом Трампом и вице-президентом демократом Камалой Харрис состоялись в Национальном конституционном центре в Филадельфии. Как считают авторы Telegram-канала "Мейстер", победителя выявить трудно, однако CNN c Washington Post уже написали о победе Камалы.

С точки зрения экспертов, из американцев лучше всего про дебаты высказался Илон Маск, отметив, что Харрис выступила лучше ожидаемого, но с точки зрения реальных дел он уверен в превосходстве Трампа.

С российской точки зрения наиболее важным является отношение обоих кандидатов к СВО. Здесь Харрис без сюрпризов выступила за войну до упора, Трамп же напомнил о риске свалиться в ядерный конфликт и необходимости договариваться.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Volkswagen намерен сокращать сотрудников в ФРГ.

Фото: YouTube / ABC News

Теги: мейстер, политика
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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