Эксперты прокомментировали дебаты Трампа и Харрис

Предвыборные дебаты между экс-президентом США республиканцем Дональдом Трампом и вице-президентом демократом Камалой Харрис состоялись в Национальном конституционном центре в Филадельфии. Как считают авторы Telegram-канала "Мейстер", победителя выявить трудно, однако CNN c Washington Post уже написали о победе Камалы.
С точки зрения экспертов, из американцев лучше всего про дебаты высказался Илон Маск, отметив, что Харрис выступила лучше ожидаемого, но с точки зрения реальных дел он уверен в превосходстве Трампа.
С российской точки зрения наиболее важным является отношение обоих кандидатов к СВО. Здесь Харрис без сюрпризов выступила за войну до упора, Трамп же напомнил о риске свалиться в ядерный конфликт и необходимости договариваться.
Telegram-канал "Мейстер"
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Фото: YouTube / ABC News
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