Volkswagen намерен сокращать сотрудников в ФРГ: мнение экспертов

Компания Volkswagen в Германии планирует начать увольнения с 1 июля 2025 года, расторгнув соглашение о гарантиях сохранения занятости, действовавшее последние 30 лет. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", компания вынуждена включать режим жесткой экономии на фоне хорошей статистики – прошлый год завершен с прибылью. Проблема в общем состоянии экономики ФРГ, уверены эксперты.

Учитывая рост цен на энергоносители и общее административно-налоговое бремя даже относительно успешные компании рассматривают возможность сокращения рабочих мест и вывода производств за рубеж, почеркнули авторы поста.

Первым из германских гигантов это почувствовал на себе BASF, но это немудрено, учитывая, что химпроизводство – это фактически овеществленная энергия, а тут еще и с активным использованием российского сырья. Теперь речь идет о судьбе германской обрабатывающей промышленности, и интересно, не повторит ли она в итоге судьбу британской, фактически прекратившей существование. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали интервью Мантурова об импортозамещении.