Встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафированием договора РФ и Украины

Встреча российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского возможна одновременно с парафированием договора РФ и Украины. Соответствующее заявление перед журналистами в Стамбуле сделали члены делегации из Москвы по результатам переговоров с киевскими коллегами.
Предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел….при рассмотрении деталей договора возможно обсуждение политических нюансов и деталей.
Владимир Мединский, помощник президента Владимира Путина
Эксперт уточнил, что при условии быстрой работы Киева и Москвы по договору и нахождению требуемого компромисса, возможность заключить мир видится гораздо ближе.
Мединский: Россия делает два шага навстречу Украине для деэскалации.
Фото и видео: ТАСС
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