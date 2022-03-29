Встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафированием договора РФ и Украины

Владимир Мединский рассказал, что компромисс между странами все ближе.

Встреча российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского возможна одновременно с парафированием договора РФ и Украины. Соответствующее заявление перед журналистами в Стамбуле сделали члены делегации из Москвы по результатам переговоров с киевскими коллегами.

Предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел….при рассмотрении деталей договора возможно обсуждение политических нюансов и деталей. Владимир Мединский, помощник президента Владимира Путина

Эксперт уточнил, что при условии быстрой работы Киева и Москвы по договору и нахождению требуемого компромисса, возможность заключить мир видится гораздо ближе.

Мединский: Россия делает два шага навстречу Украине для деэскалации.

Фото и видео: ТАСС