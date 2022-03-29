Мединский: Россия делает два шага навстречу Украине для деэскалации

Владимир Мединский заявил, что Россия делает два шага навстречу Украине для деэскалации. Соответствующими сведениями на брифинге перед журналистами поделились представители российской делегации в Стамбуле. Глава представителей РФ уточнил, что завершился очередной очный раунд переговоров Москвы и Киева.
Закончились переговоры с украинской стороной. Переговоры прошли конструктивно.
Владимир Мединский, помощник президента Путина
Российская делегация получила в Стамбуле от украинской стороны понятно сформулированную позицию, а также конкретные предложения, которые будут изучены и доведены до руководства Кремля, включая Владимира Путина. После этого киевским коллегам будет дан ответ со стороны Москвы. Владимир мединский уточнил, что при условии оперативного решения имеющихся вопросов и нахождения компромиссов, вероятность заключения мирного соглашения проявляется все реальнее.
Мединский анонсировал итоговое заявление по результатам переговоров.
Фото и видео: Telegram / Mash
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