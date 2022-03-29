Мединский: Россия делает два шага навстречу Украине для деэскалации

Глава делегации РФ рассказал, что Киев предоставил Москве конкретные предложения.

Владимир Мединский заявил, что Россия делает два шага навстречу Украине для деэскалации. Соответствующими сведениями на брифинге перед журналистами поделились представители российской делегации в Стамбуле. Глава представителей РФ уточнил, что завершился очередной очный раунд переговоров Москвы и Киева.

Закончились переговоры с украинской стороной. Переговоры прошли конструктивно. Владимир Мединский, помощник президента Путина

Российская делегация получила в Стамбуле от украинской стороны понятно сформулированную позицию, а также конкретные предложения, которые будут изучены и доведены до руководства Кремля, включая Владимира Путина. После этого киевским коллегам будет дан ответ со стороны Москвы. Владимир мединский уточнил, что при условии оперативного решения имеющихся вопросов и нахождения компромиссов, вероятность заключения мирного соглашения проявляется все реальнее.

Мединский анонсировал итоговое заявление по результатам переговоров.

Фото и видео: Telegram / Mash