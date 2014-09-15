Глава делегации РФ рассказал, что консультации в Стамбуле будут продолжены.

Глава российской делегации Владимир Мединский анонсировал итоговое заявление по результатам переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами после выхода с мероприятия, в котором принимала участие украинская сторона. эксперт заметил, что консультации в Турции продолжатся.

У нас продолжаются консультации с украинской стороной сегодня с 09:30. Я надеюсь, что через несколько часов мы выступим с некоторым заявлением по их итогам. Владимир Мединский, чиновник РФ

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Фото: ТАСС

Видео: Telegram / РИА Новости