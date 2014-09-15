Мединский: Киев примет меры из-за видео с издевательствами над пленными

Глава делегации РФ на переговорах с Киевом рассказал о принятии протеста Украиной.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил о том, что Киев примет меры из-за видео с издевательствами над пленными. Соответствующими сведениями чиновник поделился с журналистами в Стамбуле по завершению переговоров с украинской стороной. Он прокомментировал распространившиеся по социальным сетям ролики, на которых видны пытки в отношении российских военнослужащих. Мединский заметил, что Киев пообещал Москве принять самые жесткие меры по наказанию виновных.

Пока могу сказать, что мы заявили протест в отношении появившихся видеозаписей с издевательствами над пленными российскими военнослужащими. Этот протест украинской стороной принят. Владимир Мединский, чиновник из РФ

эксперт пояснил, что если первыми ответственные за преступления лица поймает украинская сторона, то они будут наказаны. Мединский уточнил, что если первыми это сделают наши, то "сами понимаете".

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Фото: ТАСС

Видео: Telegram / РИА Новости