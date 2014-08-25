В МИД РФ вызвали послов Эстонии, Латвии и Литвы

Ранее страны Прибалтики выслали из своих территорий нескольких российских дипломатов.

В российское внешнеполитическое ведомство дипломаты вызвали послов Эстонии, Латвии и Литвы из-за решения стран Прибалтики о высылке дипломатов Москвы. Известно, что иностранные представители дипломатических миссий должны были прибыть в МИД РФ к 12 часам. Сейчас все они находятся внутри здания МИДа в Москве.

К 12:00 в МИД вызваны три прибалтийских посла в связи с российским решением, основанном на принципе взаимности, о высылке их дипломатов. источник в МИД РФ

Напомним, что Латвия и Эстония 18 марта выдворили по трем сотрудникам российского посольства, а Литва отправила домой еще четырех. Российских дипломатов обвинили в деятельности, "противоречащей дипломатическому статусу", а также в "подрыве национальной безопасности" тех стран, на территории которых они действовали.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости