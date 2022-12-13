Всемирная продовольственная программа ООН возобновила работу в Судане

Стефан Дюжаррик напомнил о гибели трех сотрудников ВПП в Судане.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН возобновила свою работу в фариканской стране Судан, поэтому распределение продуктов питания там начнется в ближайшее время. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Эксперт напомнил прессе о том, что ВПП приостанавливала свою деятельность после гибели трех ее сотрудников.

Всемирная продовольственная программа незамедлительно отменяет приостановку работы", - указал он, пояснив, что распределение продовольствия "возобновится в ближайшие дни. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что 15 апреля трое сотрудников ВПП ООН погибли в результате вооруженного столкновения в Судане. Днем 16 апреля руководство ВВП заявило о приостановке работы на территории страны. После этой трагедии ни одна из сторон суданского конфликта пока не взяла на себя ответственность за инцидент с сотрудниками ООН.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций