ООН сообщила об участии спецпредставителей России и США во встрече в Дохе по Афганистану

Стефан Дюжаррик рассказал о мероприятии в Дохе.

Специальные американские и российские представители участвуют в международной конференции по Афганистану, которая проходит 1-2 мая в столице Катара - Дохе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире Всемирной организации сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Эксперт называл всех участников мероприятия, в которое также входят европейские представители и члены Организации исламского сотрудничества.

Если говорить о странах, которые направили своих спецпредставителей, то это Китай, Франция, ФРГ, Индия, Индонезия, Иран, Япония, Казахстан, Киргизия, Норвегия, Пакистан, Катар, РФ, Саудовская Аравия, Таджикистан, Турция, Туркменистан, ОАЭ, Великобритания, США, Узбекистан. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций