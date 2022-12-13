В ООН заявили об обеспокоенности передачей Киеву снарядов с обедненным ураном

Фархан Хак негативно оценил заявление британского министерства по обороне.

ООН обеспокоена использованием снарядов с обедненным ураном во всем мире, в том числе на территории Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления в Нью-Йорке на регулярном брифинге с журналистами сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Фархан Хак. Таким образом специалист отреагировал на официальные заявления министерства по обороне Соединенного Королевства о передаче для ВСУ подобного вида оружия. Дополнительно у эксперта спросили о том, должен ли Лондон заниматься ликвидацией последствий использования таких боеприпасов.

Вам хорошо известно о нашей обеспокоенности использованием обедненного урана повсюду в мире, что касается и этого....Этот вопрос вам следует задать соответствующим властям в Великобритании. Что касается нас, то мы обеспокоены любым размещением этого где-либо в мире. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций