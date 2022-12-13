ООН не отрицает, что США разрешили своему банку операцию с российским зерном

Фархан Хак рассказал о продвижении ситуации с Россельхозбанком.

ООН не отрицает, что в апреле текущего года американский банк JPMorgan Chase получил разрешение, после чего провел операцию в рамках экспорта российского зерна. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Фархан Хак.

Я не буду оспаривать, что ранее в этом месяце была проведена операция с участием JPMorgan, но на этом этапе не могу сообщить каких-то деталей. Был определенный прогресс с некоторыми операциями, это долгий и сложный процесс. Но определенное продвижение было. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что информационное агентство The Reuters сообщило читателям о том, что американские власти разрешили банку JPMorgan провести операцию с российским Россельхозбанком по оплате российского сельскохозяйственного экспорта. Однако Вашингтон по-прежнему не планирует заново подключать Россельхозбанк к системе платежей SWIFT.

ООН ждет реакции России на письмо генсекретаря Путину по зерновой сделке.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций