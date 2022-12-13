ООН ждет реакции России на письмо генсекретаря Путину по зерновой сделке

Фархан Хак оценил передачу документа, который генсек отправил в Москву через главу МИД РФ Сергея Лаврова.

ООН пока что не получала ответа России на письмо генерального секретаря организации Антониу Гутерриша о зерновой сделке, которое было адресовано президенту Владимиру Путину. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генсека Всемирной организации Фархан Хак.

Нет, мы продолжаем ожидать формальных ответов на отправленные письма. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш передал российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову письмо российскому лидеру со своими идеями по поводу выполнения черноморской инициативы. Также аналогичные письма направлены Украине и Турции.

В ООН заявили, что Гутерриш может обсудить с Блинкеном ситуацию с прослушкой разговоров.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций