В ООН заявили, что Гутерриш может обсудить с Блинкеном ситуацию с прослушкой разговоров

Вопрос будет обсуждаться на личной встрече генсека ООН с главой Госдепа в Вашингтоне.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш может в ходе своей рабочей встречи с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном в Вашингтоне обсудить информацию о том, что американские спецслужбы вели прослушку его личных и рабочих разговоров. Соответствующее заявление на регулярном брифинге со СМИ в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генсека Всемирной организации Фархан Хак. Чиновник заметил, что мероприятие запланировано на 27 апреля.

Будет обсуждаться целый ряд вопросов, очевидно, что среди них будут вопросы вызывающие взаимную озабоченность и тема отношений ООН и США. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что британская вещательная корпорация BBC со ссылкой на секретные документы Пентагона выступила с утверждением о том, что власти США считают, что генсек ООН со слишком большим пониманием относится к национальным интересам России. В частности, речь идет о реализации черноморской зерновой инициативы. В документах якобы упоминается о детальные телефонные переговоры Антониу Гутерриша с его первым заместителем Аминой Мохаммедом. В этом разговоре генсек ООН "выразил беспокойство" по поводу призыва главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен к странам региона увеличить производство оружия и боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Захарова задала США неудобный вопрос об Уилане.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций