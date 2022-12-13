Захарова задала США неудобный вопрос об Уилане

В МИД РФ рассказали о заседании СБ ООН при участии Сергея Лаврова.

Американская администрация самостоятельно не включила своего гражданина, осужденного в России по статье за шпионаж Пола Уилана в обмен заключенными. Соответствующее заявление в рамках выступления в эфире на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что не понимает, зачем американский постоянный представитель в ООН Линда Томас-Гринфилд привела на заседание Совета Безопасности сестру Пола Уилана.

Достаточно странно приводить родственников Пола Уилана на заседание Совета безопасности ООН, посвященное многосторонности. При том, что недавно состоялся обмен, в ходе которого американское правительство предпочло вернуть на родину не Пола Уилана, а американскую баскетболистку, которую взяли за провоз наркотических средств. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в прошлом году американские дипломаты предложили России вариант обмена Пола Уилана и еще одной заключенной американки, баскетболистки Бриттни Грайнер. В результате данная сделка была реализована в ограниченном формате. Она привела только к освобождению спортсменки Грайнер, которую обменяли на россиянина Виктора Бута.

Захарова объяснила повышенный интерес Запада к зерновой сделке.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik