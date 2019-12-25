Все пляжи Петербурга снова признали непригодными для купания

С июня состояние водоемов не улучшилось.

Петербургское Управление Роспотребнадзора вновь проверило все пляжи в черте города и не изменило своего решения насчет их пригодности для купания. Как сообщили в пресс-службе ведомства, все 24 пляжа вновь не рекомендованы для купания.

К 5 августа специалисты отобрали 624 пробы воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Все акватории Верхнего, Среднего и Нижнего Суздальских озер, Ольгинского водоема, Колонистского пруда, пять пляжей у озера Разлив, 11 пляжей у Финского залива, два пляжа по реке Ижоре, Безымянное озеро не улучшили свое состояние с июня и по-прежнему не годятся для летнего отдыха.

Кроме того, на пляжах "Белые ночи", "Белая гора", "Ласковый" и "Детский" подвел отдыхающих даже песок: 5 и 44 проб не соответствовали санитарным требованиям. Специалисты не рекомендует купаться в водоемах города.

Ранее Piter.TV пытался разобраться, почему петербургские водоёмы снова признали непригодными для плавания.

Фото: Piter.TV