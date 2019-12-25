Роспотребнадзор назвал непригодной воду на всех 24 петербургских пляжах

Пробы воды не отвечали требованиям санитарного законодательства.

Все 24 петербургских пляжа, которые готовят к открытию в текущем летнем сезоне, признаны не соответствующими требованиям санитарного законодательства. Такое решение вынес городское управление Роспотребнадзоора 23 июня.

В ведомстве отметили, что качество воды во всех водоемах непосредственно рядом с пляжами проверяли с мая, всего на проверку по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям отправилось 300 проб воды. Роспотребнадзор "забраковал" акватории Верхнего, Среднего и Нижнего озер в Выборгском районе, Ольгинского водоема, Колонистского пруда, озера Разлив с его пятью пляжами, реки Ижора со Взрослым и Детским пляжами, озера Безымянное. Также не одобрено качество воды в Финском заливе на одиннадцати пляжах.

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