В Петербурге готовят к открытию 24 оборудованных пляжа

По территориям в сезон запустят профилактические рейды со спасателями.

В Петербурге 24 городских пляжа проходят стадию "приемки" и готовятся вскоре открыться для горожан. Об этом сообщили на пресс-конференции в ТАСС, прошедшей онлайн 22 июня.

Отмечается, что все пляжи оборудуют необходимой инфраструктурой и спасательными станциями. Пляжи стараются открыть скорее, поскольку в жаркие дни петербуржцы спешат охладиться в водоемах или позагорать. Кроме того, нынешний сезон не позволил многим горожанам уехать на отдых за границу, поэтому на пляжах появится больше людей.

Городские спасатели с начала лета спасли 35 граждан на водоемах, пятерых, купавшихся в несанкционированных местах, спасти не удалось. Специалисты призвали не посещать неподготовленные места, особенно всю акваторию Невы со сложными течениями. Родителям посоветовали не спускать глаз со своих детей и быть с ними рядом, чтобы не упустить страшный и незаметный момент ухода под воду. По пляжам, сообщили на конференции, запустят профилактические рейды со спасателями и стражами порядка, чтобы контролировать безопасность летнего отдыха.

Ранее мы писали, что петербуржцы пожаловались на кучи мусора на пляже в Ольгино.

Фото: Piter.TV