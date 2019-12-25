Петербуржцы пожаловались на кучи мусора на пляже в Ольгино

Остатки пикников недобросовестные отдыхающие сносят к кустам или оставляют прямо на песке.

Петербуржцы, приехавшие на пляж в Ольгино, возмутились мусорными кучами, которыми пляж оказался буквально завален. Жалобы местных жителей, сопровождаемые красноречивыми фотографиями, появились в группе "ДТП и ЧП. Петербург" "ВКонтакте". Остатки пикников недобросовестные отдыхающие сносят к кустам или оставляют прямо на песке и на импровизированных мангалах.

Сегодня был на "пляже" в Ольгино, и просто был в шоке от гор мусора и от того, что уборкой никто не занимается... Народ, аууу??? автор фото

В комментариях другие горожане присоединились к возмущениям, напомнив простую истину о "Чисто там, где не сорят". Некоторые из петербуржцев с горечью рассказали, что не только увозят с пикников свой мусор, но и постоянно подбирают чужой. Кто-то из пользователей заявил, что за чистоту места должна отвечать местная администрация, однако петербуржцы осадили комментатора и отметили, что даже при отсутствии на территории пляжа мусорных контейнеров пустые бутылки и обертки необходимо сложить в свой пакет и унести.

Я считаю об этом должна позаботится администрация, что бы утилизировать мусор было тоже удобно и приятно ..будет меньше таких куч

если нет рядом мусорки, надо всё бросить? Вы одна из этих свиней? пользователи сети

Горожане пожаловались на столь же плачевную ситуацию на озере в Кавголово, где мусор будто бы "несут к озеру". Петербуржцы обратили внимание, что береговая полоса полна мусора и осколков, однако пляж продолжают посещать семьи с детьми.

Ранее мы рассказывали, что компания "Новый Век" убрала "фруктовую свалку" в Купчино.

Фото: Андрей Евтушенко, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"