Все объявления в петербургском метро продублируют на английском языке

Метрополитен ждет несколько нововведений.

Всю информацию в метрополитене будут озвучивать не только на русском, но и на английском языке. Об это узнали "Невские Новости".

В пресс-службе городской подземки пояснили, что это новое правило метрополитена. Перезапись всего будет проходить постепенно.

Озвучит объявления профессиональный диктор, а не сотрудник метрополитена.

Отметим, что услышать английскую речь в метро можно было и раньше. Объявления перевели на английский язык на центральных станциях перед и во время проведения Чемпионата мира по футболу. В этом году Петербург примет Чемпионат Европы по футболу.

Накануне Piter.TV сообщил о том, что в метрополитене Петербурга будут напоминать пассажирам о необходимости снять рюкзак в вагоне. Ранее на невежливое поведение некоторых пассажиров жаловались сами горожане.

Фото: Piter.TV