Все объявления в петербургском метро продублируют на английском языке

Всю информацию в метрополитене будут озвучивать не только на русском, но и на английском языке. Об это узнали "Невские Новости".
В пресс-службе городской подземки пояснили, что это новое правило метрополитена. Перезапись всего будет проходить постепенно.
Озвучит объявления профессиональный диктор, а не сотрудник метрополитена.
Отметим, что услышать английскую речь в метро можно было и раньше. Объявления перевели на английский язык на центральных станциях перед и во время проведения Чемпионата мира по футболу. В этом году Петербург примет Чемпионат Европы по футболу.
Накануне Piter.TV сообщил о том, что в метрополитене Петербурга будут напоминать пассажирам о необходимости снять рюкзак в вагоне. Ранее на невежливое поведение некоторых пассажиров жаловались сами горожане.
Фото: Piter.TV
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