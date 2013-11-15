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В метрополитене Петербурга будут напоминать пассажирам о необходимости снять рюкзак в вагоне

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Напоминание увидят и услышат пассажиры 3-й ветки.

Пассажирам "зеленой" ветки метрополитена Петербурга будут напоминать о необходимости снимать рюкзак при входе в вагон. Об этом 15-го февраля сообщила пресс-служба городской подземки.

Просьба будут озвучиваться по системе поездного оповещения, а также транслироваться "бегущей строкой" на табло в каждом вагоне. 

Ранее в вагонах появились плакаты из серии "Неписанные правила метро". Один из них посвящен тому, что при входе в вагон нужно снимать рюкзаки. Это является правилом вежливости. Большой портфель может мешать другим пассажирам. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на станции метро "Чернышевская" заменят эскалаторы и отремонтируют вестибюль. 

Видео: YouTube / Метрополитен Петербурга

Теги: вагон, метрополитен, рюкзак
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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