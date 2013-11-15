В метрополитене Петербурга будут напоминать пассажирам о необходимости снять рюкзак в вагоне

Напоминание увидят и услышат пассажиры 3-й ветки.

Пассажирам "зеленой" ветки метрополитена Петербурга будут напоминать о необходимости снимать рюкзак при входе в вагон. Об этом 15-го февраля сообщила пресс-служба городской подземки.

Просьба будут озвучиваться по системе поездного оповещения, а также транслироваться "бегущей строкой" на табло в каждом вагоне.

Ранее в вагонах появились плакаты из серии "Неписанные правила метро". Один из них посвящен тому, что при входе в вагон нужно снимать рюкзаки. Это является правилом вежливости. Большой портфель может мешать другим пассажирам.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на станции метро "Чернышевская" заменят эскалаторы и отремонтируют вестибюль.

Видео: YouTube / Метрополитен Петербурга