В метрополитене Петербурга будут напоминать пассажирам о необходимости снять рюкзак в вагоне

Пассажирам "зеленой" ветки метрополитена Петербурга будут напоминать о необходимости снимать рюкзак при входе в вагон. Об этом 15-го февраля сообщила пресс-служба городской подземки.
Просьба будут озвучиваться по системе поездного оповещения, а также транслироваться "бегущей строкой" на табло в каждом вагоне.
Ранее в вагонах появились плакаты из серии "Неписанные правила метро". Один из них посвящен тому, что при входе в вагон нужно снимать рюкзаки. Это является правилом вежливости. Большой портфель может мешать другим пассажирам.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на станции метро "Чернышевская" заменят эскалаторы и отремонтируют вестибюль.
Видео: YouTube / Метрополитен Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все