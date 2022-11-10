Врио главы Херсонской области Сальдо подтвердил гибель своего заместителя Стремоусова

Чиновник скончался во время ДТП.

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель своего заместителя Кирилла Стремоусова в ДТП. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе видеообращения, опубликованного в его Telegram-канале. Спикер пояснил, что трагедия произошла на территории региона. В аппарате администрации добавили, что водитель бронированного автомобиля, попавшего в аварию, выжил. Врио главы Херсонщины пообещал, что власти окажут помощь семье Кирилла Стремоусова, у которого осталось пятеро детей, а также скоро должен родиться шестой ребенок.

Стремоусов: В Херсонской области отбили атаку украинских войск на Снигиревку.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо