Стремоусов: В Херсонской области отбили атаку украинских войск на Снигиревку

Замглавы региона рассказал об обстановке на Херсонщине за утро 9 ноября.

Вооруженные силы России в Херсонской области отбили атаку украинских войск на населенный пункт Снигиревка, расположенный в северной части региона. Соответствующее заявление в ходе утреннего видеообращения в социальных сетях к местному населению сделал заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов. Чиновник отметил, что силы противника понесли в боях значительные потери.

Атака на Снигиревку отбита. Все нормально. Кирилл Стремоусов, замглавы Херсонщины

Ранее стало известно о том, что украинские военные перекинули силовые резервы и попытались прорваться близ города Снигиревка. Кирилл Стремоусов упоминал о том, что ВСУ смогли закрепиться на северной окраине города вдоль железнодорожных путей. По населенному пункту с противниками велся артиллерийский огонь, работала авиация и прочая военная техника. Оборону на территории держал 205 полк.

Стремоусов: развязка событий в Херсоне наступит в ближайшие дни.

Фото и видео: Telegram / Кирилл Стремоусов