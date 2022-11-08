Стремоусов: развязка событий в Херсоне наступит в ближайшие дни

По словам политика, на данный момент на линии фронта наблюдается затишье.

Развязка событий в Херсоне наступит в ближайшие дни. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

По словам политика, на данный момент на линии фронта наблюдается затишье. Стремоусов напомнил, что основным приоритетом остается "сохранение и спасение жизней" местных жителей. Он подчеркнул, что эвакуация людей с правобережной части Херсонской области завершилась.

Кроме того, Стремоусов заявил, что в ближайшие дни может решиться вопрос об освобождении города Николаев.

Ранее херсонские власти пообещали восстановить свет и связь в ближайшее время.

Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов